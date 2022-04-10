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Минобороны опубликовало в Сети видеозапись, на которой показан пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры на Украине. Производился он с одного из фрегатов ВМФ РФ, находящегося в Черном море.

Подробности о пусках и о целях крылатых ракет пока не раскрываются. Ранее же стало известно о ракетных ударах, успешно уничтоживших пункт дислокации националистического батальона «Днепр» (запрещен в России), который базировался в Днепропетровской области.

Напомним, что ВСУ всеми силами пытается эвакуировать из Мариуполя главарей еще одного нацбата «Азов» (запрещен в России). Киев отправляет в город вертолеты и использует для прорыва гражданские суда, однако все его попытки заканчиваются плачевно.

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