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Корабль Черноморского флота ВМФ РФ был вынужден открыть огонь по сухогрузу «Апачи», приближающемуся к порту Мариуполя. Только после этого судно вышло на связь и остановилось.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что инцидент произошел во временном промежутке с 22:53 до 23:30 в минувшую субботу. На предупредительные выстрелы сухогруз не реагировал, поэтому пришлось задействовать артиллерию, что привело к прямому попаданию по корме и возгоранию на судне.

Сейчас сухогруз уже отконвоирован в Ейск. Жертв и пострадавших нет. Известно, что судно пытались использовать ВСУ для очередной попытки эвакуации из Мариуполя верхушки националистического полка «Азов» (запрещен в России).

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