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Нэнси Пелоси должна отменить вообще свой визит на Тайвань, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что спикер Палаты представителей американского Конгресса намеревалась нанести визит в Японию, а затем посетить Тайвань. Но прямо перед поездкой Дрю Хэммилл, представляющий администрацию Пелоси, заявил, что она заразилась коронавирусом.

Лицзянь заявил, что сочувствует американскому спикеру, и пожелал как можно скорее вылечиться от коронавирусной инфекции. При этом он порекомендовал ей не отложить, а вообще отменить поездку на Тайвань.

Напомним, что ранее Лицзянь высказывался в том духе, что Китай даст Соединенным Штатам ответ в случае посещения Пелоси островного государства и грозил “ощутимыми последствиями” такого визита.

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