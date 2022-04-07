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Визиты на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и других американских чиновников недопустимы. Китай готов ответить на подобные действия Соединенных Штатов, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он пригрозил США ощутимыми последствиями таких поездок, а также заявил, что Китай намерен защищать собственный суверенитет всеми возможными способами и средствами, передает РИА Новости.

«Китай обязательно примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, и США будут нести полную ответственность за все последствия», – заявил Лицзянь.

Информация о возможной поездке Пелоси на Тайвань появилась в нескольких японских изданиях. Официального подтверждения от Вашингтона пока не поступало.

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