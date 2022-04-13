Макаки-резусы способны ощущать собственное сердцебиение. Такое уникальное открытие смогли сделать специалисты Калифорнийского национального исследовательского центра приматов при Калифорнийском университете в Дэвисе и Ройал Холлоуэй при Лондонском университете.

Ученые впервые в мире создали модель интероцепции на животных. Это способность живых существ распознавать состояние своего тела. Специалисты провели эксперимент с участием макак, которые родились и жили в неволе. Четырем макакам-резусам показывали видео, на котором был продемонстрирован прыгающий с изменяющимся ритмом мячик. Он двигался то медленно, то быстро, мог прыгать в соответствии с сердечным ритмом животного.

Технология слежения за взглядом показала, что обезьяны наблюдали за изображением дольше тогда, когда движения шара не совпадали с их сердцебиением. Это свидетельствует об удивлении животных.

Результаты исследования планируют в дальнейшем использовать в психиатрических и нейропсихиатрических отраслях.