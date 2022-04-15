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Китайская частная компания Lifan полностью остановила продажи своих авто на российском рынке. Такой вывод сделали эксперты портала «Китайские автомобили», проанализировав объемы продаж.

Аналитики отмечают, что раньше можно было купить машины только с ПТС 2017-2018 годов. В этом году было продано всего 8 машин Lifan. При этом в марте не зафиксировано ни одной продажи.

Отсутствует и информация о постановке авто на учет. Получить какую-то информацию от представителей компании невозможно, так как их телефоны недоступны.

Компания Lifan пользовалась большой популярностью в России. Машины этого бренда появились в 2000-е годы. Самым успешным годом для компании стал 2013. Именно тогда было продано 23 000 авто. Но в 2016 году у компании начались проблемы. Завод в России остановил производство.

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