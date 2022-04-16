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В ближайшее время на Донбассе начнутся «тяжелейшие бои», которые можно будет сравнить только с крупными сражениями времен Великой Отечественной войны, рассказал в интервью изданию «Украина.ру» ополченец ДНР старший лейтенант Александр Матюшин.

Он сообщил, что на территории Донбасса сейчас находится около 100 тысяч боевиков ВСУ и нацбатов. В Мариуполе остатки подразделений, которые были заблокированы в ходе спецоперации РФ, деморализованы и сдаются в плен, но такая ситуация наблюдается не везде. В Авдеевке и Марьевке неонацисты оказывают ожесточенное сопротивление и пока складывать оружие не собираются.

По словам Матюшина, Народная милиция ДНР готова к серьезным боям и освобождению всех городов, которые находятся сейчас под контролем Украины.

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