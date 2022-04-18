Китайские СМИ активно распространяют новость о демонстрации новинки компанией Geely. На авторынке была представлена модель Geely Atlas, дизайн которой разработан совместно с компанией Volvo.

Модель Atlas производится в двух версиях: Boyue и Boyue X. Обновленный кроссовер относится ко второй. Характеристиками модели можно назвать пересмотренную оптику, которая сохранила форму, бампер с Т-образными воздухозаборниками, решётку радиатора с 15 вертикальными ламелями, измененные колесные диски диаметром 19 дюймов.

Подвергся изменениям и салон. Здесь появились новые клавиши управления климатом. Теперь они находятся в отдельном блоке. Изменен центральный тоннель и расположение на нем кнопок. Производитель улучшил комфорт сидений, добавил новые элементы отделки.

Привод у кроссовера будет только передний. Geely Atlas останется с прежним двигателем 1.8 литра производительностью 163 и 184 л.с.