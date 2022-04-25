Украинские военные и боевики нацбатов разбиты и несут серьезные потери. Сейчас они затаились на металлургическом комбинате «Азовсталь», однако ситуация там близка к критической заявил в очередном видеообращении командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына.

Майор заявил, что на заводе очень много раненых. Отсутствие медикаментов не дает возможности обеспечить им более или менее нормальный врачебный уход. Кроме того, на предприятии подходят к концу продукты питания, вода имеется только техническая, заканчиваются боеприпасы, приводит слова Волыны издание “Взгляд”.

Напомним, что боевики на комбинате «Азовсталь» находятся в окружении и не могут покинуть территорию предприятия. При этом штурм, который планировали ВС РФ, был отменен по приказу президента РФ Владимира Путина. Военные лишь заблокировали завод, чтобы не дать националистам возможности безнаказанно уйти.