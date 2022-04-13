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Следственный комитет России займется выяснением всех обстоятельств возможного применения украинскими войсками отравляющих веществ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено после обнаружения в одной из войсковых частей на Украине трех беспилотных аппаратов, оснащенных специальными емкостями для транспортировки и распыления ядовитых веществ. Расследование будет включать проведение всех необходимых экспертиз и иных процессуальных действий для выяснения фактов применения химикатов.

Следственный комитет предполагает, что ВСУ намеревались использовать беспилотники для химической атаки на войска РФ. Кроме того, отравляющие вещества представляли угрозу для гражданского населения Украины и сельскохозяйственных угодий.

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