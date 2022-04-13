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Киев планировал применить оружие массового поражения, используя для этой цели беспилотные аппараты. Эти дроны были обнаружены в одной из войсковых частей, которые перешли под контроль российских военнослужащих.

Три беспилотниками, найденные бойцами, оборудованы 30-литровыми емкостями и механизмами для распыления поражающего вещества. Они рассчитаны на транспортировку груза весом до 40 килограммов.

ВСУ планировали атаку на российских военнослужащих, так как все места их дислокации были забиты в память пульта управления дронами. Однако от распыляемых с беспилотника веществ вполне могло пострадать множество жителей Украины. Кроме того, химикаты являются чрезвычайно опасными для сельскохозяйственных угодий.

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