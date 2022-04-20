Соединенные Штаты все-таки заставили страны Восточной Европы передать Украине советские истребители МиГ-29. Это подтверждается заявлением представителя Пентагона Джона Кирби о том, что в распоряжении Киева уже имеется больше боевых самолетов, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что Польша, Румыния, Словакия и другие страны бывшего социалистического лагеря вряд ли могли отправить Киеву более 20 самолетов. Это капля в море по сравнению с реальными потребностями ВВС Украины. Им требуется как минимум несколько сотен истребителей, чтобы обрести хоть что-то похожее на превосходство в воздухе.

Из двух десятков истребителей большинство даже не успеет подняться в небо, цитирует слова эксперта издание «Взгляд». Их уничтожат прямо на аэродромах. Если же Киев попытается использовать взлетно-посадочные полосы в других странах, таких как та же Польша, это будет равносильно объявлению войны России со всеми вытекающими последствиями.