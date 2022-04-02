читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Организация налета украинских вертолетов Ми-24 на белгородскую нефтебазу не обошлась без Североатлантического альянса. Именно благодаря действиям разведки НАТО винтокрылые машины смогли беспрепятственно пересечь границу РФ, уверен аналитик Алексей Леонков.

Он отметил, что на границах имеются современные средства ПВО, поэтому вертолеты не могли так просто проникнуть на территорию Белгородской области. Однако они сделали это, что указывает на участие натовской разведки в разработке операции.

Так, Альянс долгое время отправлял к рубежам России свои разведывательные беспилотники, которые собирали данные о системах противовоздушной обороны. Эта информация была использована при прокладке маршрута для вертолетов, который позволил обойти ПВО.

Напомним, ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Россия должна жестко ответить на удар по нефтебазе.

Вам может понравиться

Армия США в 2023 году получит первые гиперзвуковые ракеты большой дальности

Уже к следующему году ВС Соединенных Штатов рассчитывают получить первое гиперзвуковое оружие большой дальности. Такое заявление сделал начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл. Он отметил, что первая батарея ракет появится на

СП: Чем ответит Москва на удар ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание на нефтебазе в областном центре стало следствием атаки украинских вертолетов Ми-24. Винтокрылые машины шли на предельно низкой высоте и поэтому не были

Танкист российских ВС рассказал об атаке противника в Мариуполе с применением гранатомета NLAW

Российский танкист рассказал об атаке на боевую машину Т-72Б3 украинскими ПТУР и РПГ. В момент попадания по бронетехнике из гранатомета NLAW он как раз осуществлял управление танком. По словам военнослужащего,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 апреля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 2 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 апреля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 2 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 2 апреля – пасмурно, до 15 °C |