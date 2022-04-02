Организация налета украинских вертолетов Ми-24 на белгородскую нефтебазу не обошлась без Североатлантического альянса. Именно благодаря действиям разведки НАТО винтокрылые машины смогли беспрепятственно пересечь границу РФ, уверен аналитик Алексей Леонков.

Он отметил, что на границах имеются современные средства ПВО, поэтому вертолеты не могли так просто проникнуть на территорию Белгородской области. Однако они сделали это, что указывает на участие натовской разведки в разработке операции.

Так, Альянс долгое время отправлял к рубежам России свои разведывательные беспилотники, которые собирали данные о системах противовоздушной обороны. Эта информация была использована при прокладке маршрута для вертолетов, который позволил обойти ПВО.

Напомним, ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Россия должна жестко ответить на удар по нефтебазе.