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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание на нефтебазе в областном центре стало следствием атаки украинских вертолетов Ми-24. Винтокрылые машины шли на предельно низкой высоте и поэтому не были обнаружены, передает издение “Свободная пресса”.

Эксперты, которые прокомментировали данный инцидент, полагают, что из-за атаки ВСУ спецоперация РФ на Украине перешла на совершенно новый уровень. Россия не должна спускать с рук подобные действия Киева, уверен аналитик Виктор Литовкин.

Он заявил, что интенсивность демилитаризации соседнего государства должна быть усилена до максимальных значений. В распоряжении Киева не должно быть вертолетов, самолетов и беспилотных аппаратов. Кроме того, российским войскам следует отрезать Украину от западных государств путем уничтожения железнодорожных и автомобильных путей, а также внимательно отслеживать ситуацию на границах с Польшей и другими странами НАТО, чтобы не допускать поставок вооружений.

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