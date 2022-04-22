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Успешные испытания ракеты «Сармат», которые были проведены на днях на космодроме Плесецк, продемонстрировали Западу, что у России готов ответ на агрессивные действия США и НАТО. Если Вашингтон или Брюссель вздумают объявить РФ войну, им придется столкнуться с огромной мощью этого новейшего оружия, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он также отметил, что в настоящий момент комплекс дислоцируется на территории Восточной Сибири. «Сармат» представляет собой ракету со сверхзвуковыми боеголовками, общий вес которых достигает 50 килотонн. В настоящий момент аналогов этой ракете в мире нет.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец отметил, что Пентагон не осведомлен о реальной скорости и дальности ракет «Сармат». Американские эксперты заявляют, что боезаряд способен преодолеть 18 тысяч километров, но на деле он может поразить цель в любом уголке планеты.

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