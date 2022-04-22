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Реальные параметры межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ввергнут Соединенные Штаты и НАТО в еще большую панику, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что Пентагон владеет недостоверными данными о дальности поражения целей этим боезарядом.

По словам аналитика, западные СМИ зациклились на дальности полета ракеты в 18 тысяч километров, однако это ошибка. «Сармат» способен поразить цель в любой точке планеты. Все дело в том, что он несет гиперзвуковые боевые модули «Авангард», для которых проблем с расстоянием не существует вообще.

Баранец также заявил, что любые высказывания о возможности США сбить «Сармат» прямо на старте – это не более, чем бравада. На Западе прекрасно понимают, что вокруг шахт с ракетами постоянно находятся в боевой готовности сотни стволов, которые не пропустят даже муху, не говоря же об американских боезарядах.

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