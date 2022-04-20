Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива больше не хотят видеть в качестве опоры для себя только Соединенные Штаты, заявил эксперт телеканала «Аль-Джазира» Хавас ат-Такыйя. Он отметил, что отношения государств региона с Китаем или Россией будут зависеть не столько от мнения Вашингтона, сколько от той позиции, которую Пекин и Москва занимают в международном сообществе, передает издание “Прайм”.

Эксперт напомнил, что американское издание Wall Street Journal ранее сообщило, что отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами заметно ухудшились после отказа первой увеличить добычу нефти. Он пояснил, что Эр-Рияд намеревается поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с теми государствами, с которыми он считает нужным. То же самое относится и к ОАЭ.

В то же время эти государства отлично понимают, что сотрудничество с Вашингтоном позволяет обеспечить безопасность их интересов, поэтому они не намерены окончательно выходить из зоны влияния США.