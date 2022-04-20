Напряженность в отношениях Соединенных Штатов и Саудовской Аравии начинает стремительно повышаться. Все началось практически с первого дня спецоперации ВС РФ на Украине и с тех пор стороны никак не могут найти общий язык.

Впрочем, Саудовская Аравия заявляет, что отношения с Вашингтоном начали портится еще в 2019 году. Тогда, напомним, был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, а американские политики заявили, что арабское государство превратится в изгоя по одному щелчку пальцев.

Украинский кризис добавил проблем в отношения между двумя странами. Саудовская Аравия не захотела принимать у себя главу Пентагона Ллойда Остина и дала Вашингтону откровенную пощечину, отказавшись наращивать добычу нефти по его требованию. Представители США неоднократно заявляли, что власти арабского государства не отвечают даже на звонки президента Джо Байдена, что указывает на существенное ухудшение отношений между странами.