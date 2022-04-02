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Экс-боевик националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в России) Денис Нурыга рассказал о бесчинствах неонацистов на Донбассе. Он заявил, что ВСУ расстреливают всех подряд и не пожалели даже тещу его лучшего друга.

По словам бывшего боевика, батальон «Айдар» расстреливает представителей гражданского населения, которые хотят уехать в Россию из города Рубежное. Неонацисты не дают им эвакуироваться, стреляют по людям, а также уничтожают целые колонны, не выпуская их в РФ.

Напомним, что на Донбассе началась вторая фаза военной спецоперации ВС РФ. На этом этапе российские войска и Народная милиция ДНР и ЛНР сосредоточились на окружении крупной группировки ВСУ в Краматорске и Славянске. Кроме того, продолжаются бои за Рубежное и подходит к завершению зачистка Мариуполя.

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