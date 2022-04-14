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Правительство Петербурга подключило ботов для отработки возражений горожан насчёт новой транспортной реформы, сообщают журналисты. На вероятность фейковых аккаунтов указывают однотипные профили в соцсетях, с которых идет позитивная информация о работе городских чиновников и реализации транспортной реформы.

С апреля Смольный приступил к переводу городского транспорта на новую модель работы. Изменения коснулись маршрутов общественного транспорта, способов оплаты проезда и ввода в эксплуатацию новой экологичной техники. При этом многие петербуржцы отмечают неэффективность нововведений.

Такого же мнения придерживаются и местные политики. Депутат муниципального округа «Правобережный» Светлана Дмитриева говорила, что администрация губернатора Петербурга Александра Беглова не смогла вовремя проработать нововведения, из-за чего реформа усложнила жизнь горожанам, особенно лицам пенсионного возраста.

Есть вероятность, что Смольный, чтобы «защититься» в соцсетях от критики горожан, «нанял» на работу ботов. Есть несколько примеров, которые могут подтверждать эту версию.

На официальной странице Смольного во «Вконтакте» люди жалуются, что новые скидочные тарифы не работают. Например, при оплате картой «Подорожник» в течение одного часа стоимость первой поездки для пассажира составляет 40 рублей, второй – 10 рублей, а третья будет бесплатной – так подразумевает реформа. Однако петербуржцы говорят, что стоимость не становится ниже. В ответ на это вероятные боты предлагают людям обратиться в кассы метрополитена для решения проблемы.

«Боты Смольного» оправдывают неэффективность реформ губернатора Беглова

Специальное расширение для браузера фиксирует повышенную активность определенных пользователей в соцсетях. Вместе с закрытой информацией о владельце аккаунта и при постоянном присутствии этих пользователей в определенных сообществах это может указывать на то, что за страницей скрывается специально нанятый бот.

Такие боты вступают в полемику с горожанами на стороне Смольного по разным городским вопросам: начиная от плохой уборки улиц и заканчивая проблемами транспортной реформы.

К примеру, аккаунт с именем Кирилл Филиппов отмечен специальной программой, которой воспользовались коллеги из СМИ, как бот. С этого аккаунта на правительственных страницах во «Вконтакте» он пишет об успехах Смольного в управлении Петербургом, а также выступает активным сторонником инициатив губернатора Беглова.

«Боты Смольного» оправдывают неэффективность реформ губернатора Беглова

Вероятно, что петербургские чиновники решили подменить позитивной повесткой реальное решение городских проблем. Создание ложного одобрения действий правительства может говорить о неспособности Смольного и лично губернатора Беглова решать поставленные перед чиновниками задачи по улучшению жизни горожан.

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