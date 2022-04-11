Страны Западной и Восточной Европы в ближайшее время могут обратиться к России для создания гуманитарных коридоров из Мариуполя. Это им необходимо для эвакуации лиц, которые до сего момента находились в приморском городе инкогнито, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что скорее всего на связь с Россией выйдут Франция и Турция, Греция и Болгария. Представители последней уже связывались с Народной милицией. Они интересовались судьбой своих моряков, но не исключено, что это только ширма. В Мариуполе находятся люди, имена которых станут настоящей сенсацией, и они очень хотят выйти из города.

Басурин также отметил, что сейчас националистов, окопавшихся на «Азовстали», никто не трогает. Войска ДНР выполняют первоочередную задачу – уничтожение тяжелой техники ВСУ и обеспечение населению города условий для спокойной жизни. Только после этого военные начнут «выкуривать» противника с предприятия.