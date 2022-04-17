Современные экономические реалии могут вынудить россиян обратить пристальное внимание на автомобили китайского производства. В этом нет ничего плохого, так как у машин из Китая имеется целый ряд преимуществ, заявил автоэксперт Ян Хайцеэр.

К неоспоримым достоинствам китайских легковых авто он отнес дизайн, с каждым годом изменяющийся в лучшую сторону. Также Хайцеэр отметил, что производители из КНР делают большие успехи в областях электроники и автоэлектрики, что позволяет наделять машины множеством полезных дополнительных функций.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза, китайские авто в некоторых аспектах вполне могут оказаться даже лучше японских. Но у них имеются и минусы, на которые нужно обращать внимание. К примеру, на некоторых моделях устанавливаются слабые двигатели, которые не соотносятся с коробкой передач. Однако эта проблема постепенно устраняется.