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Американские и британские пользователи социальной сети Twitter активно комментируют испытания Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В их высказываниях сквозит паника, так как они прекрасно осознают мощь новейшего российского оружия.

«У нас нет никакой защиты от сотен российских МБР с более чем тысячами ядерных боеголовок. Их ракеты современнее наших», – написал пользователь HrgTSG.

Его поддержал Daniel Powell, отметивший, что всего одного «Сармата» будет достаточно, чтобы стереть с лица земли любой город Великобритании.

Вспомнили комментаторы и высказывание президента США по поводу российских ракет с гиперзвуковыми боеголовками:

«Как сказал глава Белого дома, это такая же ракета, как и все остальные, только ее почти невозможно остановить», – написал один из пользователей соцсети.

Напомним, ранее военный эксперт Василий Евсеев заявил, что ракеты «Сармат» станут достойным ответом на агрессию Запада, если он вдруг решит объявить России войну.

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