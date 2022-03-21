читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Бонни Райт, ставшая известная всем миру после исполнения роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщила о том, что вышла замуж.

Как сообщается, актриса нечасто рассказывает в интервью о своей личной жизни, однако иногда выкладывает в Сети фотографии со своим возлюбленным по имени Эндрю. Пара встречает уже довольно продолжительное время, и вот стало известно, что они решили пожениться.

Церемония состоялась в Великобритании на природе и была достаточно скромной. Среди гостей присутствовали только близкие и друзья. Позже Бонни поделилась с поклонниками кадрами с церемонии, заявив, что день свадьбы был для неё самым счастливым.

Отмечается, что для 31-летней актрисы это первый брак. В 2011 году у неё были серьёзные отношения с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, с которым она снималась в одном из фильмов о Гарри Поттере, однако они расстались. Серьёзных отношений у актрисы после этого не было.

Недавно мы сообщали, что в Госдуме предложили организовать замену “Евровидению”, от которого Россию отстранили. Заменой может стать конкурс “Мир”, где участвуют ансамбли, хоры и оркестры со всей России.

Вам может понравиться

Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан ушли из совета директоров Genesis Philanthropy Group

Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан покинули совет директоров организации Genesis Philanthropy Group (GPG), которая была ими и основана. Как сообщается, это благотворительная организация, одной из задач
  • Анна
  • 20.03.2022
  • читать 1 минуту

Global Times: Галлоуэй заявил, что США намерены воевать с Россией до последней капли крови

Действия НАТО против России являются настоящим безумием и очень напоминают суицид, заявил экс-депутат британского парламента Джордж Галлоуэй. В издании Global Times он пояснил, что с негативными последствиями нынешней политики блока

Global Times: США затягивают кризис на Украине, чтобы получить максимум прибыли от торговли оружием

Для США невыгодно прекращение украинского кризиса. Соединенные Штаты и другие страны НАТО организуют все новые поставки оружия Киеву лишь для того, чтобы увеличить прибыль компаний, занимающихся военно-промышленными разработками, пишет китайское
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |