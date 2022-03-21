Актриса Бонни Райт, ставшая известная всем миру после исполнения роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщила о том, что вышла замуж.

Как сообщается, актриса нечасто рассказывает в интервью о своей личной жизни, однако иногда выкладывает в Сети фотографии со своим возлюбленным по имени Эндрю. Пара встречает уже довольно продолжительное время, и вот стало известно, что они решили пожениться.

Церемония состоялась в Великобритании на природе и была достаточно скромной. Среди гостей присутствовали только близкие и друзья. Позже Бонни поделилась с поклонниками кадрами с церемонии, заявив, что день свадьбы был для неё самым счастливым.

Отмечается, что для 31-летней актрисы это первый брак. В 2011 году у неё были серьёзные отношения с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, с которым она снималась в одном из фильмов о Гарри Поттере, однако они расстались. Серьёзных отношений у актрисы после этого не было.

Недавно мы сообщали, что в Госдуме предложили организовать замену “Евровидению”, от которого Россию отстранили. Заменой может стать конкурс “Мир”, где участвуют ансамбли, хоры и оркестры со всей России.