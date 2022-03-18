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В Государственной Думе предложили альтернативу музыкальному конкурсу “Евровидение”, от которого Россию отстранили ещё в конце февраля на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе. В нижней палате российского парламента предложили проводить конкурс народных исполнителей. Идею высказал депутат Денис Майданов.

Конкурс “Мир” проводится и сейчас. Его участниками становятся ансамбли, хоры и оркестры со всей России. При этом все они играют на народных инструментах. Среди участников в основном, дети и подростки. Со слов Майданова, русская национальная культура всегда интересовала жителей страны, однако шоу-бизнес и западная культура “вымывали наши ценности”.

Пока не указывается, в какие сроки и где может пройти обновлённый “МиР”. Основатель конкурса Александр Яковлев идею тем не менее поддержал и предложил сделать конкурс международным, пригласив исполнителей из Индии, Сербии, Казахстана, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

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