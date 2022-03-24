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Страны ЕС могут весьма сильно пострадать от принятых антироссийских санкций. Европейские компании при этом могут полностью потерять российский рынок.

Такое заявление сделал недавно колумнист сербского издания «Правда» Иван Пайович. Как он указал, то, что европейские фирмы решили уйти из России, представляет для них опасность. Он объяснил это тем, что продукцию европейских компаний в скором времени заменят товары из Китая. Вернуться же на российский рынок европейские компании не смогут, так как из-за высоких цен на газ их продукция не сможет ни с кем конкурировать.

Кроме того, журналист указал на то, что сейчас Европа уже использовала всё, что можно было, против России. При этом Россия только сейчас начала давать ответ на эти действия. Отказаться от покупки российских энергоносителей ЕС при этом не может, так как это полностью уничтожит европейскую экономику.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что европейским странам нечем заменить российский газ. Как он указал, сейчас Европа получает от России около 60% потребляемого газа.

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