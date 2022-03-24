Несмотря на ограничения, которые европейские страны пытаются вводить в отношении импорта газа из России, заменить его ничем не получится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

В интервью телеканалу “Россия 1”, Новак отметил, что сейчас Европа потребляет 500 миллиардов кубических метров “голубого топлива”. Доля российского импорта энергоносителей составляет 200 миллиардов “кубов”, то есть 60%. Заместить такое количество газа нечем ни за год, ни за пять лет, сообщил вице-премьер.

В случае, если Европа всё-таки станет отказываться от российского газа, то больше вреда это принесёт европейским странам, а не России, отметил Новак.

Интервью вице-премьера прозвучало на фоне информации о том, что президент России Владимир Путин распорядился, чтобы газ, который закупают европейские страны, оплачивался ими только в рублях.