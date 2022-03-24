читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на ограничения, которые европейские страны пытаются вводить в отношении импорта газа из России, заменить его ничем не получится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

В интервью телеканалу “Россия 1”, Новак отметил, что сейчас Европа потребляет 500 миллиардов кубических метров “голубого топлива”. Доля российского импорта энергоносителей составляет 200 миллиардов “кубов”, то есть 60%. Заместить такое количество газа нечем ни за год, ни за пять лет, сообщил вице-премьер.

В случае, если Европа всё-таки станет отказываться от российского газа, то больше вреда это принесёт европейским странам, а не России, отметил Новак.

Интервью вице-премьера прозвучало на фоне информации о том, что президент России Владимир Путин распорядился, чтобы газ, который закупают европейские страны, оплачивался ими только в рублях.

Вам может понравиться

В израильском парламенте резко раскритиковали обращение Зеленского

В Израиле раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом. Как сообщается, в отношении Зеленского критически высказался депутат парламента Израиля Симч Ротман. На своей странице в Twitter он рассказал, что
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту

Баранец перечислил ключевые условия для завершения спецоперации на Украине

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что нужно сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы остановить военную спецоперацию ВС РФ. Первое и главное условие – украинская армия должна немедленно прекратить боевые действия

ОПГ в Тюмени незаконно продала государственные земли на 60 миллионов рублей

Правоохранительные органы Тюмени задержали членов организованной преступной группы. Им предъявляется обвинение в продаже государственных земель по поддельным документам на общую сумму около 60 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C |