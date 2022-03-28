Жительница Мариуполя рассказала об обстреле города бойцами батальона «Азов» (данная организации признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает издание «Известия».

В беседе с изданием жительница Мариуполя Елена Галинская сообщила, что в одну из ночей был обстрел и стреляли по ним бойцы «Азова». Из-за этих обстрелов женщина получила контузию. В итоге у неё ухудшилось зрение, также она потеряла слух.

Семья Елены и их соседи решили покинуть город. В их группе было 17 человек, в том числе дети и младенцы, также некоторые забрали домашних животных. Во время ухода им пришлось укрыться в бомбоубежище, так как по городу ездили украинские танки, которые обстреливали мирных жителей. По словам Елены, также по ним стреляли снайперы.

Добраться до российских военных группе помогли местные жители, которые дали им печенья и воды. Тропу до позиции российских войск им также показали.

Ранее американка, которую спасли из Мариуполя, рассказала о том, что ВСУ убили двоих подростков. Сама она пряталась в подвале.