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Анастасия Краснова, гражданка Соединенных Штатов Америки, спаслась из Мариуполя и рассказала СМИ, что стала свидетельницей того, как украинские националисты убили двух подростков.

Со слов женщины, боевики военных сил Украины вели обстрел жилого дома с территории рядом расположенного детского сада.

Она рассказала, что приехал микроавтобус, в котором не было окон. Из него выбежали военные Украины. Далее сгорела часть детского сада и женщина увидела украинский танк.

С ее слов, одна мина взорвалась у дома, а вторая попала на третий этаж здания. В итоге погибло три человека и среди них двое подростков 17 лет. Позже выяснилось, что украинские военные обстреливали дом из детского сада.

Сама же американка была вынуждена прятаться в подвале. Днем позже пришли военные России и предложили эвакуацию из-за боевых действий в городе.

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