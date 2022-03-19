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Жители Мариуполя рассказали, как к ним относились боевики «Азова» (запрещённая в РФ организация, признанная экстремистской). Их слова передаёт издание РИА Новости.

По словам Ирины Антонюк, выбравшейся из города на машине, азовцы обстреливали жилые кварталы Мариуполя и подразделения украинских войск, которые уходили из города. Остались в городе только они. Затем нацисты подожгли крупные магазины, кидая бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, нацисты отбирали у мирных жителей их машины, попросту выкидывая их из автомобилей. Также они выгоняли людей из их квартир, занимая там позиции. По словам Антонюк, в последнее время в Мариуполе было очень много азовцев. Она заявила, что они «люди-маньяки», и то, что они делали, является полным геноцидом.

Ещё одна жительница Мариуполя по имени Людмила Верещака сообщила, что 24 февраля силы ВСУ быстро покинули город, лишь несколько человек осталось в госпитале. В итоге весь город захватили азовцы, которые занимали школы и детские сады.

Ранее мы сообщали, что чеченский спецназ освободил детей из подвалов жилых домов. Также было освобождено гражданское население, находящееся в подвалах в течение двух недель.

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