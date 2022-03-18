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Военнослужащие ВС РФ прорвали кольцо националистических формирований в Мариуполе и занялись спасением местных жителей. Это подтверждает видеозапись, которую опубликовал в Сети Ахмед Дудаев, занимающий в Чеченской Республике пост министра по печати, информации и внешним связям.

На записи хорошо видно, как военнослужащие чеченского спецназа выносят на руках детей из подвалов жилых домов. Также они освобождают гражданское население, которое было вынуждено прятаться в этих помещениях на протяжении двух недель.

Напомним, что сегодня бои перешли в центр города. Войска ДНР и РФ окружают националистические формирования. Мирные жители уже получили возможность покинуть Мариуполь через гуманитарные коридоры, договоренность о которых была достигнута в ходе переговоров.

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