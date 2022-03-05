Жители Польши, Молдавии и Болгарии призвали беженцев из Украины вести себя культурно.

Сейчас в указанные страны и не только прибывает множество беженцев из Украины. Местные жители встречают их радушно, однако иногда они сталкиваются с довольно неприятным к себе отношением. Как сообщается, в социальных сетях начали появляться жалобы на украинских беженцев.

Так, одна из жительниц Молдавии рассказала, что в кафе беженцы требуют от официанток, чтобы они обращались к ним исключительно на украинском языке. Аналогичная ситуация и в Болгарии. При этом далеко не все жители знают украинский язык.

Кроме того, в Болгарии украинцы и вовсе занялись вандализмом – сообщается, что некоторые памятники Воинам-освободителям были облиты краской. В некоторых случаях беженцы и вовсе отказываются платить в кафе и в магазинах.

Впрочем, так ведут себя не все беженцы – многие оказанную им помощь принимают с благодарностью.

О жалобах на беженцев от жителей Молдавии мы сообщали и ранее. Как было заявлено, некоторые беженцы пытаются получить бесплатное обслуживание, демонстрируя свой паспорт.