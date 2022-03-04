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В Молдавии начали высказывать недовольство из-за поведения беженцев с Украины.

Как сообщается, местные жители начали обвинять беженцев в неуважении. К примеру, одна из жительниц страны сообщила, что беженцев разместили в отеле, но им весьма не понравилось, что бассейн был закрыт, так как они привыкли жить в комфорте. Кроме того, она рассказала об инциденте, когда один из украинцев вместо того, чтобы расплатиться за свой заказ в общепите, показал свой паспорт, надеясь получить бесплатное обслуживание.

Также женщина отметила, что некоторые беженцы отказываются говорить с местным населением на русском языке. Если к ним обращаются на русском языке, они начинают предъявлять претензии.

Другие жители Молдавии рассказали, что беженцы ведут себя по-хамски, скупают алкоголь и пьяными гуляют по улицам. Также они могут требовать бесплатных услуг.

Отмечается, что в Молдавии в настоящее время находится более 136 тысяч беженцев.

Ранее в Молдавии призвали сдавать жильё беженцам бесплатно. На сайте 999.md для этого была даже создана отдельная рубрика.

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