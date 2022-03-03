В Китае пресекли антироссийскую акцию, которая была организована возле канадского посольства.

Дипломаты из посольства Канады ранее сообщили, что на стенах посольства были установлены плакаты с надписями в поддержку Украины. Но уже в скором времени неустановленные граждане Китая «исправили» надписи на этих плакатах. Так, на них было написано «Пошла ты, НАТО», при этом надписи были сделаны на английском языке.

Сотрудники посольства в связи с этим инцидентом выразили обеспокоенность и сожаление. Они отметили, что намеревались лишь выразить поддержку Украине.

Отмечается, что Китай не собирается вводить санкции против России и сохраняет торговые отношения со страной. Как было заявлено, по этому вопросу Китай занимает нейтральную позицию и ссориться ни с кем не намеревается.

Ранее эксперт Руслан Пермяков заявил, что Россия может перейти на массовое использование техники из Китая. Он отметил, что сейчас у китайских компаний появился отличный шанс расширить своё влияние на российском рынке.