читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские компании получили отличный шанс расширить своё влияние на российском рынке после того, как европейские и американские заявили о приостановке деятельности в России. Если тренд на уход из России западных компаний продолжится, их место займут фирмы из КНР. Заметнее всего это проявится в сфере информационных технологий – китайские смартфоны начнут превалировать на российском рынке. Такое мнение высказал замдиректора Центра компетенций НТИ “Технологии доверенного взаимодействия” на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

Эксперт предположил, что и программное обеспечение, которое используется в портативной технике, может также по большей части оказаться китайского производства. Оно заменит собой сервисы, которые в будущем могут заблокировать Apple и Google для устройств на платформах iOS и Android. По словам Пермякова, у китайских производителей уже сейчас есть операционная система, которая совместима с Android-приложениями. Это Harmony OS от компании Huawei.

Пермяков также отметил, что прекращение работы американских онлайн-сервисов в России и снятие с продажи ряда продуктов может благотворно повлиять и на российских разработчиков. Доля продукции России в сфере информационных технологий на отечественном рынке может существенно вырасти.

Ранее американская компания Apple на фоне российской спецоперации в Донбассе заявила о приостановки работы интернет-магазина со своей продукцией в России, а также об ограничении работы платёжного сервис Apple Pay для россиян.

Вам может понравиться

Эксперты: Google и Apple смогут заблокировать смартфоны удалённо

Пользователи гаджетов с операционными системами iOS и Android не смогут помешать американским корпорациям их заблокировать. Отключение функции автоматического обновления смартфонов не сможет обезопасить их от блокировки. Об этом пишет РБК

Verge: Наушники Honor Earbuds 3 Pro впервые оснащены встроенным датчиком температуры

Компания Honor анонсировала на форуме MWC-2022 (Всемирный Мобильный Конгресс) в Барселоне новые наушники Earbuds 3 Pro встроенной технологией контроля температуры. Об этом сообщает The Verge. Перевод основных положений публикации представлен

Eurekalert: Антенна на основе метаповерхности превращает окружающие радиоволны в электроэнергию

Перспективное технологическое решение группы ученых из Южно-Флоридского университета (город Тампа, США) способно позволить использовать радиоизлучение сетей сотовых телефонов для беспроводного питания стандартных датчиков и светодиодов. Об этом сообщает Eurekalert. Перевод
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – переменная облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 2 марта – пасмурно, до 6 °C |