Китайские компании получили отличный шанс расширить своё влияние на российском рынке после того, как европейские и американские заявили о приостановке деятельности в России. Если тренд на уход из России западных компаний продолжится, их место займут фирмы из КНР. Заметнее всего это проявится в сфере информационных технологий – китайские смартфоны начнут превалировать на российском рынке. Такое мнение высказал замдиректора Центра компетенций НТИ “Технологии доверенного взаимодействия” на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.

Эксперт предположил, что и программное обеспечение, которое используется в портативной технике, может также по большей части оказаться китайского производства. Оно заменит собой сервисы, которые в будущем могут заблокировать Apple и Google для устройств на платформах iOS и Android. По словам Пермякова, у китайских производителей уже сейчас есть операционная система, которая совместима с Android-приложениями. Это Harmony OS от компании Huawei.

Пермяков также отметил, что прекращение работы американских онлайн-сервисов в России и снятие с продажи ряда продуктов может благотворно повлиять и на российских разработчиков. Доля продукции России в сфере информационных технологий на отечественном рынке может существенно вырасти.

Ранее американская компания Apple на фоне российской спецоперации в Донбассе заявила о приостановки работы интернет-магазина со своей продукцией в России, а также об ограничении работы платёжного сервис Apple Pay для россиян.