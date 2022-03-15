Жители Херсона почтили память советских воинов, освободивших город в 1944 году от немецких фашистов. Митинг, посвященный памяти советских воинов, прошел впервые с 2015 года. Информацию сообщил представитель российского Министерства обороны.

Сообщается, что активисты первый раз за последние несколько лет смогли собраться в мирной обстановке. Среди участников митинга были простые горожане, а также члены ветеранских организаций.

В Минобороны пояснили, что подобная акция стала возможной первый раз, начиная с 2015 года, когда власти Украины наложили запрет на применение символики Советского Союза в рамках процесса декоммунизации.

Ранее поступила информация, что националистические формирования в Херсоне делали попытки провокаций и запугивания мирного населения, когда им раздавали гуманитарную помощь, доставленную из России.