На юге России ряд аэропортов временно прекратили работу, из-за чего некоторые туристы оказались в сложной ситуации.

Одна из туристок рассказала, что из-за этого на путешественников на курорте «накатила паника». Об этом она сообщила порталу «Тонкости туризма».

Как сообщила россиянка, за день до вылета она узнала, что аэропорт будет закрыт. Туроператор пообещал ей, что проживание будет продлено на три дня на льготных условиях, но с неё потребовали оплатить проживание полностью.

Россиянка оплатила один день, а затем уехала в Адлер в надежде найти жильё подешевле. Но в такой ситуации оказалась не только она, в результате чего дешевое жильё быстро закончилось, а гостиницы начали поднимать цены.

Таксисты начали предлагать отвезти путешественников в Москву на машине, требуя за это не менее 50 тысяч рублей. Некоторые люди, по словам россиянки, на это соглашались. Сама она была в Адлере лишних три дня, потратив около 20 тысяч рублей.

Ранее туристам рассказали, в каких странах они смогут расплатиться картами “Мир”. Кроме того, было отмечено, что в некоторые страны можно отправиться отдыхать по системе “всё включено”.