Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о странах, где путешественники из России смогут расплачиваться картой «Мир».

Как отмечается, Visa и MasterCard перестали обслуживать за границей карты, выданные в РФ. В итоге у российских путешественников возникли проблемы с оплатой.

В ближайшие несколько месяцев, как считают эксперты, туристические туры могут быть организованы в два типа стран. В первом случае речь идёт о странах, где в отелях существуют системы «всё включено». Турист оплачивает свою путёвку в России, что позволяет избежать неожиданных расходов в путешествии.

Система «всё включено» есть в Турции, Тунисе, Египте и ОЭА. Кроме того, она есть в Кубе, Доминикане и Мексике, однако для того, чтобы туда могли отправиться российские туристы, необходимо возобновление прямого авиасообщения.

Второй тип стран принимает у себя оплату картами «Мир». Это, как уточняется, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. Помимо этого, карты «Мир» обслуживают некоторые банки Турции, Вьетнама, Кипра, а также в аэропорту Дубая.

Ранее мы сообщали, что карты Visa и Mastercard не будут работать через приложения на смартфонах. Выпущенные в России карты будут работать до истечения срока действия.