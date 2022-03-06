В Сирии военные и мирные жители поддержали российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Об этом сообщает корреспондент издания «Русская Весна» из Сирийской Арабской Республики.

В Telegram-канале издания были опубликованы записи, демонстрирующие, как военные САР наносят на свои автомобили символ Z. Именно этот символ ассоциируется сейчас с российскими военными.

«Zа наших! Бойцы из Сирии поддерживают своих братьев по оружию на Донбассе и Украине! Своих не бросаем!» – говорится в сообщении.

Напомним, что с 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации. Решение было принято им после признания независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в Госдуме призвали украинцев не бояться, что Россия покинет их страну. С таким заявлением выступил депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет.