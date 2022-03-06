Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Госдуме призвали граждан Украины начать противостояние нацистским группировкам. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступил недавно депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет. Согласно его сообщению, жители Украины переживают, что Россия уйдёт, а им придётся, как и раньше, жить с возвратившимися националистами. Поэтому он заверил их, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы изгнать из страны националистов.

Шеремет попросил украинцев не бояться, а начать активно противостоять нацистам, чтобы освободить Украину.

«Россия сделает все, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам. Пора сообща освободить территорию нашей дружественной и некогда свободной Украины», – заявил Шеремет.

Ранее Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в неадекватном состоянии. Однако он отметил, что это лишь его точка зрения.

Вам может понравиться

Лидер Rammstein отменил концерты в России

Тилль Линдеман сообщил, что отменил запланированные концерты в двух городах России. Выступления лидера немецкой группы Rammstein должны были состояться в Москве и Новосибирске 5 и 11 декабря этого года соответственно.

Украина разрабатывала ракетные средства доставки ядерного заряда

На Украине проводили задачи по улучшению существующих ракетных вооружений, кроме того, создавались новые. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник из военного ведомства. Согласно информации источника, использовать эти ракетные
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту

Франция отправила авианосец «Шарль де Голль» для контроля за небом возле Украины

Во Франции заявили о намерении взять под контроль воздушное пространство рядом с Украиной. Соответствующее заявление сделал министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли. Как он сообщил, речь идёт о контроле за
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 6 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 6 марта – небольшой снег, до 2 °C |