В Госдуме призвали граждан Украины начать противостояние нацистским группировкам. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступил недавно депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет. Согласно его сообщению, жители Украины переживают, что Россия уйдёт, а им придётся, как и раньше, жить с возвратившимися националистами. Поэтому он заверил их, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы изгнать из страны националистов.

Шеремет попросил украинцев не бояться, а начать активно противостоять нацистам, чтобы освободить Украину.

«Россия сделает все, чтобы на Украине не осталось и следа сапог националистов. Поэтому не стоит бояться, пора начинать активно противостоять нацистским группировкам. Пора сообща освободить территорию нашей дружественной и некогда свободной Украины», – заявил Шеремет.

Ранее Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в неадекватном состоянии. Однако он отметил, что это лишь его точка зрения.