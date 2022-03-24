Большая латинская буква Z, появившаяся высоко в небе над Украиной – это конденсационный след от истребителей-бомбардировщиков Су-34, успешно поразивших объекты военной инфраструктуры, рассказали в Минобороны РФ.

Представители ведомства пояснили, что подобный след – это целиком и полностью природное явление, которое возникает из-за разницы температур. Через некоторое время он исчезает сам по себе.

Во время очередного боевого вылета истребители атаковали бронеавтомобили и другую технику, склады с вооружением и боеприпасами. Все цели были успешно поражены, отчитались в Минобороны.

Напомним, что РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, а также по демилитаризации и денацификации Украины.