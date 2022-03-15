Телеведущая Юлия Барановская опровергла слухи о закрытии передачи «Мужское/женское».

Как отмечается, шоу выходит на Первом канале, его главными темами являются семейные драмы и скандалы. Первый выпуск состоялся ещё в 2014 году. Ведущими проекта являются Юлия Барановская и Александр Гордон. С начала спецоперации на Украине передача пропала из эфира телеканала. После этого начались слухи, что шоу решили закрыть.

Однако, как объяснила Барановская, причин для беспокойства нет. Она указала, что на телеканале были временно приостановлены все развлекательные шоу, в том числе и «Мужское/женское», но закрывать их не собираются. Ведущая заверила своих подписчиков, что в скором времени передачу вернут в сетку вещания и зрители увидят новые выпуски.

Ранее авторы “Вечернего Урганта” также рассказали, почему шоу пропало из эфира. Как было заявлено, команда решила взять перерыв, но выпуск шоу обятально возобновится.