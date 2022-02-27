Команда телешоу «Вечерний Ургант» объяснила отсутствие новых выпусков программы.

Как отмечается, шоу выходит с понедельника по пятницу в 23:30, однако уже несколько дней не было новых выпусков. Перерыв произошёл впервые за десять лет.

Авторы передачи о причинах этого решения недавно рассказали в своём официальном Instagram-аккаунте, а также на странице в соцсети «ВКонтакте». Так, было заявлено, что команда решила взять перерыв на некоторое время из-за недавних политических событий. Однако было отмечено, что работа над новыми выпусками ведётся. Когда шоу вернётся в эфир, не уточняется.

«Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» – указывается в сообщении.

Ранее в шоу “Маска” на НТВ был разоблачён первый участник, который скрывался под маской Пса. Кроме него, кандидатами на вылет являлись Мухомор и Малыш.