читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что выехал с Украины в 2014 году, чтобы предотвратить гражданскую войну. Он также отметил, что все минувшие 8 лет практически каждый день раздумывал над тем, было ли такое решение верным, передает РИА Новости.

«Это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины», – заявил Янукович.

По его словам, он пожертвовал властью ради того, чтобы обеспечить в стране спокойствие, однако жертва оказалась напрасной. Так как майданная власть не желала останавливаться и продолжила свою политику даже после отъезда президента.

Напомним, что Янукович уехал с Украины после государственного переворота, устроенного радикальными силами страны. 7 марта он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского любой ценой остановить кровопролитие.

Вам может понравиться

Украинская диаспора Кипра призывает остановить травлю и угрозы в адрес россиян

На Кипре призвали остановить травлю живущих здесь россиян со стороны граждан других стран. С соответствующим обращением выступила недавно украинская диаспора Кипра. Так, было отмечено, что переживания украинцев можно понять, но
  • Анна
  • 07.03.2022
  • читать 1 минуту

Украина разрабатывала ракетные средства доставки ядерного заряда

На Украине проводили задачи по улучшению существующих ракетных вооружений, кроме того, создавались новые. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на источник из военного ведомства. Согласно информации источника, использовать эти ракетные
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту

Die Welt: Европа сомневается в лидерских способностях Джо Байдена

Европа все больше сомневается в способности президента Соединенных Штатов Джо Байдена гарантировать ей безопасность, пишет немецкое издание Die Welt. По словам авторов публикации, перевод которой представлен РИА Новости, американский лидер
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |