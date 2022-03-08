Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что выехал с Украины в 2014 году, чтобы предотвратить гражданскую войну. Он также отметил, что все минувшие 8 лет практически каждый день раздумывал над тем, было ли такое решение верным, передает РИА Новости.

«Это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины», – заявил Янукович.

По его словам, он пожертвовал властью ради того, чтобы обеспечить в стране спокойствие, однако жертва оказалась напрасной. Так как майданная власть не желала останавливаться и продолжила свою политику даже после отъезда президента.

Напомним, что Янукович уехал с Украины после государственного переворота, устроенного радикальными силами страны. 7 марта он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского любой ценой остановить кровопролитие.