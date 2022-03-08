Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал действующего главу государства Владимира Зеленского предпринять все возможные меры для прекращения кровопролития в стране. Он заявил, что этого ожидают не только Россия и Донбасс, но и сами украинские граждане.

По словам Януковича, героизм предполагает не войну до последнего жителя Украины, а победу над своей гордостью и амбициями, направленную на сохранение жизней и прекращение кровопролития.

Также Янукович напомнил, что Зеленский еще в ходе предвыборной кампании обещал остановить войну на Донбассе, но ни разу не предпринял решительных шагов для этого. Он воспользовался подобными обещаниями, чтобы заслужить доверие людей, но обманул их.