Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал действующего главу государства Владимира Зеленского предпринять все возможные меры для прекращения кровопролития в стране. Он заявил, что этого ожидают не только Россия и Донбасс, но и сами украинские граждане.
По словам Януковича, героизм предполагает не войну до последнего жителя Украины, а победу над своей гордостью и амбициями, направленную на сохранение жизней и прекращение кровопролития.
Также Янукович напомнил, что Зеленский еще в ходе предвыборной кампании обещал остановить войну на Донбассе, но ни разу не предпринял решительных шагов для этого. Он воспользовался подобными обещаниями, чтобы заслужить доверие людей, но обманул их.
«Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – подытожил Янукович.