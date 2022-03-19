Востоковед Алексей Маслов считает, что США намереваются организовать с Китаем и Тайванем аналогичный сценарий, как с Россией и Украиной. Слова эксперта передаёт издание «ПолитЭксперт».

Как отмечается, в США уже пообещали Китаю серьёзные меры, если он поддержит спецоперацию, которую Россия проводит на Украине. За поддержку России в отношении Китая будут введены определённые санкции. Сам же Китай неоднократно заявлял о том, что придерживается нейтрального статуса. В России же заявили, что за помощью к Китаю не обращались.

Однако в США всё равно пытаются затащить Китай в этот конфликт. Маслов считает, что Америке в целом весьма важно начать кампанию против Китая. США хотят поднять вопрос об отношениях между КНР и Тайванем, так как сейчас с островом сложилась ситуация, схожая с происходящим между Россией и Украиной.

Некоторые страны уже начали отдаляться от Китая, другие, наоборот, поддерживают с ним отношения. В итоге может сложиться так, что мир разделится на два лагеря.

Ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что Запад озабочен исключительно своими проблемами. При это он пытается выставить это как обеспокоенности обо всём мире.