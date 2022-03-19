читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные страны только делают вид, что обеспокоены мировыми проблемами, однако на самом деле они преследуют исключительно собственные интересы, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Он пояснил, что представления Запада о том, как устроено мировое сообщество, сильно ограничено.

В социальной сети Twitter Лицзянь опубликовал изображение со странами мира, в котором выделил синим цветом только Соединенные Штаты, Японию, Новую Зеландию, Канаду, Австралию и несколько европейских государств. Он отметил, что именно эти страны Запад имеет в виду, делая те или иные заявления о мировом сообществе.

Напомним, что представитель МИД Китая далеко не в первый раз подвергает критике представления Запада о международном сообществе, а также об однобокости его политики по отношению к гуманитарным кризисам и региональным конфликтам, вспыхивающем по вине НАТО.

Вам может понравиться

Россиянам поступают звонки о дефиците лекарств

Министерство здравоохранения РФ призвало граждан не верить в информацию, которая может поступать с неизвестных номеров. В ведомстве заявляют, что за последнее время увеличилось число звонков о дефиците лекарственных средств. Минздрав

Экс-ведущая Юлия Панкратова объяснила, как мог произойти скандальный инцидент в прямом эфире Первого канала

Ведущая Юлия Панкратова рассказала, как мог произойти скандал во время выпуска новостей на Первом канале. Об этом сообщает StarHit. Скандал произошёл несколько дней назад, когда во время выпуска новостей, который
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту

Чеченский спецназ освободил детей из подвала в Мариуполе

Военнослужащие ВС РФ прорвали кольцо националистических формирований в Мариуполе и занялись спасением местных жителей. Это подтверждает видеозапись, которую опубликовал в Сети Ахмед Дудаев, занимающий в Чеченской Республике пост министра по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 19 марта – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 19 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |