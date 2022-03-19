Западные страны только делают вид, что обеспокоены мировыми проблемами, однако на самом деле они преследуют исключительно собственные интересы, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Он пояснил, что представления Запада о том, как устроено мировое сообщество, сильно ограничено.

В социальной сети Twitter Лицзянь опубликовал изображение со странами мира, в котором выделил синим цветом только Соединенные Штаты, Японию, Новую Зеландию, Канаду, Австралию и несколько европейских государств. Он отметил, что именно эти страны Запад имеет в виду, делая те или иные заявления о мировом сообществе.

Напомним, что представитель МИД Китая далеко не в первый раз подвергает критике представления Запада о международном сообществе, а также об однобокости его политики по отношению к гуманитарным кризисам и региональным конфликтам, вспыхивающем по вине НАТО.