Бывший эксперт ООН по вооружениям и военный разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины нет шансов на победу.

Согласно его заявлению, Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса в полную силу, и украинским военнослужащим нечего противопоставить, чтобы иметь возможность справиться с таким противником. По словам Риттера, он в некоторой степени сочувствует украинским военным, считая, что западные страны их просто обманули.

Так, Риттер заявил, что военнослужащих ВСУ готовили к мысли, что они будут способны сражаться с российской армией. Для этого на Украину отправляли инструкторов ВСУ, страна также получила летальное оружие. Но сейчас украинские военные не могут передвигаться или поддерживать связь, а если они попытаются выстрелить из Javelin, их тут же уничтожат.

Риттер считает, что в результате российской спецоперации украинская армия перестанет существовать, а правительство страны падёт. При этом он называет правительство Украины «нацистским режимом», от которого страну необходимо освободить.

Ранее Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что националисты превратили Мариуполь в концлагерь. Он указал, что они не выпускают граждан даже по гуманитарным коридорам.