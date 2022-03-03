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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг рассказал о ситуации в Мариуполе.

Согласно его заявлению, сейчас в городе наблюдаются весьма большие проблемы с продовольствием и даже с водой, кроме того, не лучше ситуация и с электричеством. По словам Басурина, люди в городе являются заложниками, которые находятся словно в концлагере. Басурин отметил, что сейчас другого определения этой ситуации просто не подобрать.

Военных же в этой ситуации он назвал надсмотрщиками, которые находятся по периметру и внутри города. Виноватыми в происходящем он считает украинских военных.

Также Басурин сообщил, что людей из города не выпускают даже по гуманитарным коридорам. Мешают этому боевики украинского националистического батальона «Азов» (против боевиков этого движения в России возбуждено уголовное дело) и боевики организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее музыкант Вадим Степанцов выразил уверенность в том, что действия украинских националистов на Донбассе не останутся безнаказанными. По его словам, весь мир “ужаснется и вздрогнет” ,когда их начнут судить.

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