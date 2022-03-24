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Доктор военных наук и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил о супероружии, которое имеет Россия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Как он отметил, это подводная лодка «Посейдон» и ракета «Сармат», имеющая моноблочную боевую часть. Согласно заявлению Сивкова, они получили название «оружие Судного дня» из-за своей мощности.

Так, «Посейдон» имеет торпеду с ядерной энергетической установкой, способной иметь боевую часть до 10-15 тонн. Мощность зарядов от такой установки может достигать до десятков мегатонн. Кроме того, эксперт заявил, что данное супероружие может нанести весьма огромный ущерб и даже, к примеру, уничтожить Великобританию.

Также, если подорвать боеприпасы подобной мощности в нужных точках, то можно вызвать цунами, которое будет иметь такую высоту, что сможет сбивать самолёты и вертолёты. Подобное цунами может пройти вглубь побережья США на 1000-1500 километров.

Ранее военный эксперт из Сербии Видосав Ковачевич заявил, что у НАТО нет средств ПВО или ПРО, которые могли бы противостоять российскому гиперзвуковому оружию. Такая ситуация вызывает у НАТО серьёзное беспокойство.

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